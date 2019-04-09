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Греция собирается отправить робота на Луну
9.4.2019 23:06
Фото: vk.com
Предполагается, что миссия "Эллада на Луну" будет реализована в 2022 году, передает ТАСС.
О планах поучаствовать в программе NASA по освоению естественного спутника Земли рассказали в Министерстве цифровой политики, телекоммуникаций и информации Греции.
Как стало известно, в минувший понедельник, 8 апреля, глава Греческой космической организации (ELDO) Георгиос Мантзурис и директор NASA Джим Брайденстайн подписали документ, в соответствии с которым предусматривается двустороннее взаимодействие в сфере освоения Луны. Заявление было оформлено в рамках международного космического симпозиума.
Предполагается, что уже в 2022 году Греция сможет осуществить запуск на естественный спутник Земли робота. Это произойдет, согласно программе "Передовое исследование Луны и пространства вокруг нее роботом и человеком", которую реализует NASA.
Кроме того, документ предусматривает начало кооперации практиечески во всех областях космических исследований, отметили в греческом ведомстве.
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