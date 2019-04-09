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В Китае возобновились лесные пожары, в тушении задействованы более тысячи человек


9.4.2019 15:39
В Китае возобновились лесные пожары, в тушении задействованы более тысячи человекФото: 27r.ru

Свыше тысячи пожарных и военных тушат лесные пожары на юго-западе Китая, передает РИА Новости.

По последним данным, жертвами стихии стали не менее тридцати сотрудников экстренных служб.

С лесными пожарами, которые вновь вспыхнули на территории китайской провинции Сычуань, сейчас продолжают борьбу более тысячи человек - пожарных и военных.

Местные власти на прошлой неделе подтвердили сведения о гибели тридцати сотрудников пожарной службы, участвовавших в тушении лесных пожаров в уезде Мули (Ляншань-Ийский автономный район).

Пожары начались в регионе еще в конце марта. К 2 апрелю огонь удалось взять под контроль, однако спустя несколько дней пламя вновь распространилось из-за сильных порывов ветра. Кроме того, начали появляться новые очаги возгорания.

Экстренная эвакуация, объявленная властями еще в конце марта, затронула около четырех тысяч человек.

Автор: Злата Богатова

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