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На заводе "Дзержинскхиммаш" рухнула кровля: погиб рабочий
9.4.2019 06:47
Фото: livejournal.com
По факту гибели человека проводят проверку следственные органы Нижегородской области.
ЧП случилось в ходе работ по демонтажу здания.
Как передают региональные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах города Дзержинска, ЧП случилось в одном из корпусов завода "Химмаш", где бригада из шести рабочих проводила демонтаж неэксплуатируемого здания.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что в ходе работ пострадали конструкции, которые поддерживали кровлю. Сразу после этого по всей площади цеха произошло обрушение.
Ранее стало известно, что под завалами находятся по меньшей мере два человека. В результате начатой поисково-спасательной операции один из рабочих был найден погибшим.
Сведения о том, что под завалами остаются двое рабочих, пока не были официально подтверждены. На месте ЧП продолжают работу сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.
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