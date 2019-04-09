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 На заводе "Дзержинскхиммаш" рухнула кровля: погиб рабочий
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На заводе "Дзержинскхиммаш" рухнула кровля: погиб рабочий


9.4.2019 06:47
На заводе "Дзержинскхиммаш" рухнула кровля: погиб рабочийФото: livejournal.com

По факту гибели человека проводят проверку следственные органы Нижегородской области.

ЧП случилось в ходе работ по демонтажу здания.

Как передают региональные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах города Дзержинска, ЧП случилось в одном из корпусов завода "Химмаш", где бригада из шести рабочих проводила демонтаж неэксплуатируемого здания.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что в ходе работ пострадали конструкции, которые поддерживали кровлю. Сразу после этого по всей площади цеха произошло обрушение.

Ранее стало известно, что под завалами находятся по меньшей мере два человека. В результате начатой поисково-спасательной операции один из рабочих был найден погибшим.

Сведения о том, что под завалами остаются двое рабочих, пока не были официально подтверждены. На месте ЧП продолжают работу сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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