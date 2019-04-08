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СМИ: Макгрегор устроил драку в пабе после слов о том, что его избили русские
8.4.2019 20:59
Фото: wordpress.com
В Ирландии начато расследование по факту драки, спровоцированной скандально известным бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.
ЧП случилось в одном из пабов Дублина.
Как передает Irish Mirror, 30-летний экс-чемпион UFC выступал на сцене. После того, как Конор Макгрегор произнес речь, один из посетителей выкрикнул ему: "Русские избили тебя". Ирландец, известный своим буйным нравом, сразу же устроил потасовку.
Сотрудники правоохранительных органов Дублина приступили к разбирательству по факту случившегося, отмечает издание.
Напомним, не так давно Макгрегор сделал официальное заявление о том, что покидает ММА, однако продолжил тренировки.
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