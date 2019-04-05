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Суд освободил режиссера Серебренникова
12:49
Фото: cdnvideo.ru
В ближайшее время художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников сможет вернуться к работе, передает агентство ""Интерфакс".
По словам театрального деятеля, он собирается отметить изменение меры пресечения.
Как отметил Кирилл Серебренников, прокомментировав решение Мосгорсуда, который освободил его из-под домашнего ареста, он в самое ближайшее время собирается вернуться к работе в "Гоголь-центре".
Режиссер сказал: "Сейчас отмечать", а потом, хоть "это не очень легко психологически", он возвратится к делам, которых накопилось "очень много".
Серебренников выразил благодарность всем, кто его поддерживал все это время. Худрук "Гоголь-центра" отметил, что пока он "гулял два часа по Хамовническом району", к нему подходили люди с теплыми словами, и это было "невероятно трогательно".
Театральный деятель также подчеркнул, что намерен в будущем отстаивать невинность в суде.
Ранее Мосгорсуд принял решение об отмене вердикта Мещанского суда. В результате Кирилл Серебренников, остававшийся под домашним арестом более полутора лет, был освобожден под подписку о невыезде.
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