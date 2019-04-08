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В Петербурге после прорыва уличной трубы струя кипятка попала в квартиру: погибла женщина


8.4.2019 12:39
В Петербурге после прорыва уличной трубы струя кипятка попала в квартиру: погибла женщинаФото: nv.ua

Жительница Северной столицы погибла в результате прорыва трубы на улице, передают российские СМИ.

Со ссылкой на следственные органы уточняется, что струя кипятка попала в квартиру дома в Красносельском районе города,

Выбив окно жилого дома, струя кипятка залила квартиру. В результате хозяйка помещения 1955 города рождения получила смертельные травмы. По данным ГСУ СКР по Петербургу, женщина скончалась на месте.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. В рамках начатого расследования назначен ряд экспертиз.

В ведомстве уточнили, что ЧП случилось сегодня утром на улице 2-й Комсомольской улице. В результате прорыва трубопровода с горячей водой ожоги получил сын погибшей женщины.

Напомним, минувшей осенью в Петербурге двое молодых парней скончались, практически "сварившись" в горячей воде, затопившей кафе, которое располагалось в подвальном помещении в центре города.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 281

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