|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СМИ сообщают о расследовании против Коломойского, которое ведет ФБР
8.4.2019 12:08
Фото: obozrevatel.com
Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит разбирательство в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, передают зарубежные СМИ.
Предположительно, речь может идти о преступлениях в финансовой сфере.
Как сообщает издание Daily Beast со ссылкой на собственные источники, американские правоохранители полагают, что на территории Соединенных Штатов могли отмываться деньги, полученные в результате преступной деятельности.
Вместе с тем, адвокат украинского бизнесмена Майк Салливан решительно заявил о том, что его клиент категорически отрицает причастность к любым действиям подобного рода.
В материале отмечается, что украинский миллиардер в настоящее время проживает в Израиле. Поэтому возможные попытки экстрадиции Игоря Коломойского будут связаны с определенными трудностями.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|