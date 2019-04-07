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Главарю «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой
7.4.2019 22:26
Фото: sledcom.ru
По словам адвоката Владимира Барсукова, который ранее уже был приговорен к двадцати четырем годам колонии, по новому обвинению его клиенту может грозить пожизненное лишение свободы.
Свою вину в причастности к гибели депутата Госдумы Галины Старовойтовой лидер ОПГ не признает.
Как передает агентство "Интерфакс", Владимиру Барсукову (в прошлом носил фамилию Кумарин), в минувшую пятницу, 5 апреля, предъявлено обвинение по статье о посягательстве на жизнь государственного либо общественного деятеля.
Со ссылкой на адвоката Владимира Барсукова, которого считают главарем так называемой Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), отмечается, что он отвергает причастности к гибели депутата Госдумы Галины Старовойтовой.
По словам адвоката Константина Кузьминых, защита считает обвинение необоснованным.
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