Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Белоруссии открывают для туристов часть Чернобыльской зоны отчуждения

7.4.2019 15:17

Фото: chernobyladventure.com



Как сообщает телевизионный канал ОНТ, в Минске приняли решение о том, что белорусская часть Чернобыльской зоны отчуждения в скором времени может быть открыта для проведения туристических экскурсий.



В каком формате будут организовываться визиты, пока точно не определено.



Известно, что группе из пяти человек за вход в зону на экскурсию придется заплатить порядка 340 белорусских рублей (примерно 10,5 тыся российских рублей).



Местные власти планируют сделать разметку, обозначив зоны повышенного радиационного фона, за которые туристам будет заступать нельзя из-за сохраняющейся опасности. К запретным территориям отнесут некоторые заброшенные постройки и оборудование.



По словам замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ) Максима Кудина, на сегодняшний день при посещении выселенных деревень в течение рабочего дня можно получить дозу радиации не более чем при авиаперелете в Белоруссию из-за рубежа.



Автор: Злата Богатова

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