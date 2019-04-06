|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Британец, отравленный в Эймсбери, встретился с послом РФ
14:57
Фото: newsmir.info
Чарли Роули и Дон Стерджесс
Как рассказал российский дипломат Александр Яковенко, он провел встречу с Чарли Роули, который пострадал в Эймсбери, и его братом Мэттью.
Посол России в Великобритании ответил на их вопросы, сообщает RT.
Во время встречи Александр Яковенко передал британцам копию доклада, касающегося событий в Солсбери.
Посол РФ в Великобритании отметил, что мужчинам просто хочется знать правду, ведь представители официального Лондона продолжают держать их в неведении. В результате Роули не имеет никакого представления о том, как продвигается расследование.
Летом прошлого года Чарли Роули и его приятельница Дон Стерджесс пострадали, предположительно, из-за воздействия неизвестного вещества. Сын женщины, скончавшейся в клинике, не так давно написал письмо российскому президенту Владимиру Путину. Житель Эймсбери в своем эмоциональном послании попросил главу РФ помочь добиться справедливости.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|