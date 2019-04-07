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Над Красноярском пролетел НЛО
7.4.2019 11:22
Фото: discover24.ru
Полет неизвестного объекта был зафиксирован видеорегистраторами местных жителей, которые уже начали публиковать материалы в социальных сетях.
Первые фото- и видеокадры горожане разместили накануне вечером.
На материалах, опубликованных в Сети жителями Красноярска, можно увидеть некий светящийся объект, пролетающий над городов. Он исчезает после двух ярких вспышек.
Случившееся уже прокомментировали в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Красноярскому краю. Представители ведомства отметили, что пока не располагают какими-либо данными о данном явлении.
Отметив, что представители ведомства ознакомились с видеозаписями, появившимся в открытом доступе, представители МЧС отметили, что угрозы населению и объектам жизнедеятельности зафиксировано не было.
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