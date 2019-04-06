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Женская сеть myJulia.ru
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В Москве у безработного отняли 7 млн рублей
6.4.2019 23:26
Фото: omskgazzeta.ru
Столичная полиция разыскивает преступников, напавших на жителя Москвы 1991 года рождения.
Как заявил потерпевший, у него отняли документы и деньги.
Безработный мужчина обратился в правоохранительные органы, рассказав о том, что стал жертвой двух знакомых. По словам потерпевшего, его избили.
Угрожая, злоумышленники отняли у него паспорт, сотовый телефон, несколько банковских карт, а также имевшуюся при нем наличность в размере свыше семи миллионов рублей. ЧП случилось на севере города.
Ранее пожилой житель Москвы отдал мошенникам один миллион рублей за две пачки сока.
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