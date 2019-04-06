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Мошенники продали пожилому москвичу две пачки сока за миллион рублей
6.4.2019 22:03
Фото: vk.com
Столичная полиция выясняет обстоятельства происшествия, в результате которого был жестоко обманут пожилой житель Москвы.
Как передает "360", мужчине под видом дорогостоящего лекарства за миллион продали две упаковки сока.
Со ссылкой на представителей правоохранительных органов столицы отмечается, что некоторое время назад пожилой москвич посещал поликлинику, где сдавал кровь. Через некоторое время пенсионеру позвонил злоумышленник, представившись сотрудником медицинского учреждения.
Мошенник заявил, что по результатам анализов у пенсионера якобы диагностировали некое серьезное заболевание. Но есть лекарство, способное помочь, его стоимость составляет один миллион рублей.
Вскоре после того, как пожилой москвич снял деньги с банковского счета, к нему домой приехал курьер с пакетом. Подчеркнув, что лекарственные препараты необходимо сразу же положить в морозилку, преступник забрал миллион и скрылся. Позже пенсионер обнаружил, что в пакете ему вручили лишь две коробки с соком.
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