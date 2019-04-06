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В Баренцевом море спасены 8 рыбаков с горящего катера
6.4.2019 09:45
Фото: kpcdn.net
По данным регионального главка МЧС, катер загорелся в бухте Типановка Баренцева моря.
После того, как в экстренные службы поступил сигнал о ЧП, к судну незамедлительно была направлена группа спасателей.
Сотрудники МЧС смогли спасти с борта горящего рыбацкого маломерного катера восемь человек. Отмечается, что судно в момент ЧП находилось на расстоянии около четырех километров от берега.
Операция по спасению рыбаков была успешно осуществлена при взаимодействии с морским спасательно-координационным центром и пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, указывается на сайте ведомства. В результате инцидента никто не пострадал.
Сведений о причинах возгорания на борту рыболовецкого судна из официальных источников пока не поступало.
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