ИнтерНовости - новости в стране и мире
Меган Маркл запретили носить драгоценности Дианы
Меган Маркл запретили носить драгоценности Дианы
Снят с поста мэр Риги Нил Ушаков
 Снят с поста мэр Риги Нил Ушаков
В Мадриде в жилой высотке прогремел взрыв: пострадали более десяти человек
В Мадриде в жилой высотке прогремел взрыв: пострадали более десяти человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Кличко подверг резкой критике сдававших анализы Зеленского и ПорошенкоКличко подверг резкой критике сдававших анализы Зеленского и Порошенко
Германский канал ZDF объявил о вторжении РФ в ЭстониюГерманский канал ZDF объявил о вторжении РФ в Эстонию
Соловьев прогнал из студии польского экспертаСоловьев прогнал из студии польского эксперта
США: арест Гуайдо станет «последним промахом» МадуроСША: арест Гуайдо станет «последним промахом» Мадуро
В Баренцевом море спасены 8 рыбаков с горящего катераВ Баренцевом море спасены 8 рыбаков с горящего катера

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые воспоминания (шестая часть)Нестираемые воспоминания (шестая часть)
Пурпурный шарф-началоПурпурный шарф-начало
Нестираемые воспоминания (пятая часть)Нестираемые воспоминания (пятая часть)
Чайки Ричарда Баха. Эпилог.Чайки Ричарда Баха. Эпилог.
Чайки Ричарда Баха. Глава 59.Чайки Ричарда Баха. Глава 59.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Пскове погиб мужчина, пытавшийся через окно сбежать из здания городского УМВД


5.4.2019 21:46
В Пскове погиб мужчина, пытавшийся через окно сбежать из здания городского УМВДФото: saratov-news.net

ЧП случилось накануне вечером на улице Инженерной, где находится УМВД РФ по городу Пскову.

Рядом с домом 4а там было найдено тело мужчины с признаками падения с большой высоты.

К месту происшествия сразу же направили следственно-оперативная группа, туда же прибыл глава регионального СУ СКР Петр Крупеня.

Как рассказали полицейские, которые ранее допрашивали мужчину, доставленного в здание участковым уполномоченным, задержанный для составления административного протокола начал проситься в туалет. По пути он "неудачно выпрыгнул на улицу через окно". В результате задержанный скончался на месте от полученных травм.

Известно также, что местного жителя, который в прошлом уже не раз привлекался к ответственности за различные правонарушения, доставили в полицию из сетевого магазина, где он пытался украсть бутылку водки. Мужчина в момент задержания был нетрезв.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

СМИ: Власти Саудовской Аравии платят детям Хашкаджи за молчание СМИ: Власти Саудовской Аравии платят детям Хашкаджи за молчание
Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет в Москве 7 апреля Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет в Москве 7 апреля
В аэропорту Киева обокрали певицу Maruv В аэропорту Киева обокрали певицу Maruv
На президентских выборах в Словакии одержала победу Зузана Чапутова На президентских выборах в Словакии одержала победу Зузана Чапутова
NYT: «Спаситель мира» да Винчи пропал из филиала Лувра в ОАЭ NYT: «Спаситель мира» да Винчи пропал из филиала Лувра в ОАЭ

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 848


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru