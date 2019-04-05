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В Пскове погиб мужчина, пытавшийся через окно сбежать из здания городского УМВД
5.4.2019 21:46
Фото: saratov-news.net
ЧП случилось накануне вечером на улице Инженерной, где находится УМВД РФ по городу Пскову.
Рядом с домом 4а там было найдено тело мужчины с признаками падения с большой высоты.
К месту происшествия сразу же направили следственно-оперативная группа, туда же прибыл глава регионального СУ СКР Петр Крупеня.
Как рассказали полицейские, которые ранее допрашивали мужчину, доставленного в здание участковым уполномоченным, задержанный для составления административного протокола начал проситься в туалет. По пути он "неудачно выпрыгнул на улицу через окно". В результате задержанный скончался на месте от полученных травм.
Известно также, что местного жителя, который в прошлом уже не раз привлекался к ответственности за различные правонарушения, доставили в полицию из сетевого магазина, где он пытался украсть бутылку водки. Мужчина в момент задержания был нетрезв.
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