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Зеленский сдал кровь перед дебатами
14:05
Фото: livejournal.com
Трансляция процедуры забора крови, которая проходила сегодня утром в одной из частных клиник Киева, велась на странице кандидата на пост президента Украины, шоумена Владимира Зеленского в Facebook.
Действующий глава государства Петр Порошенко, согласившийся встретиться с соперником на стадионе, сдаст анализы на стадионе перед дебатами.
Сегодня утром шоумен Владимир Зеленский, лидирующий по итогам первого тура президентских выборов, выполнил условие проведения дебатов - накануне второго этапа он прибыл частную клинику, чтобы сдать кровь. Анализы были взяты на содержание алкоголя и наркотических веществ.
Как сообщает агентство "Интерфакс", аналогичный анализ сдаст и нынешний глава украинского государства Петр Порошенко. Президент намеревается сдать кровь в 9:00 в медпункте НСК "Олимпийский".
На проведении медэкспертизы Зеленский настаивал в видеообращении, которое было адресовано Порошенко. В ролике, выложенном вечером минувшей среды, 3 апреля, шоумен подчеркивал необходимость продемонстрировать народу, что среди кандидатов нет людей с пагубными наклонностями, "ни алкоголиков, ни наркоманов".
Ранее также стало известно о том, что Владимир Зеленский пригласил на дебаты в качестве арбитра Юлию Тимошенко, дав ей на раздумья сутки.
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