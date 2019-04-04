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Зеленский сдал кровь перед дебатами


14:05
Зеленский сдал кровь перед дебатамиФото: livejournal.com

Трансляция процедуры забора крови, которая проходила сегодня утром в одной из частных клиник Киева, велась на странице кандидата на пост президента Украины, шоумена Владимира Зеленского в Facebook.

Действующий глава государства Петр Порошенко, согласившийся встретиться с соперником на стадионе, сдаст анализы на стадионе перед дебатами.

Сегодня утром шоумен Владимир Зеленский, лидирующий по итогам первого тура президентских выборов, выполнил условие проведения дебатов - накануне второго этапа он прибыл частную клинику, чтобы сдать кровь. Анализы были взяты на содержание алкоголя и наркотических веществ.

Как сообщает агентство "Интерфакс", аналогичный анализ сдаст и нынешний глава украинского государства Петр Порошенко. Президент намеревается сдать кровь в 9:00 в медпункте НСК "Олимпийский".

На проведении медэкспертизы Зеленский настаивал в видеообращении, которое было адресовано Порошенко. В ролике, выложенном вечером минувшей среды, 3 апреля, шоумен подчеркивал необходимость продемонстрировать народу, что среди кандидатов нет людей с пагубными наклонностями, "ни алкоголиков, ни наркоманов".

Ранее также стало известно о том, что Владимир Зеленский пригласил на дебаты в качестве арбитра Юлию Тимошенко, дав ей на раздумья сутки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 189

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