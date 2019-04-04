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Тимошенко обдумывает приглашение Зеленского на дебаты с Порошенко
4.4.2019 21:14
Фото: smi2.net
Артист Владимир Зеленский, являющийся сейчас лидером президентской гонки на Украине, пригласил поучаствовать в дебатах с нынешним главой государства Петром Порошенко бывшего оппонента, председателя политической партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.
В штабе Юлии Тимошенко, прокомментировав предложение Владимира Зеленского, пояснили, что она сейчас обдумывает, станет ли арбитром на дебатах с Петром Порошенко.
Ранее Зеленский, оказавшийся лидером первого тура президентской гонки, опубликовал в Сети видеобращение к Порошенко. В этом ролике артист позвал нынешнего украинского лидера принять участие в дебатах на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Глава государства согласился.
Пригласив Тимошенко на эти дебаты как арбитра, Зеленский отметил, что будет ожидать ответа в течение суток.
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