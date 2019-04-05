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В Татарстане три человека погибли после употребления спиртосодержащей жидкости
5.4.2019 13:30
Фото: time56.ru
Следственные органы республики возбудили по факту гибели трех человек уголовное дело.
Трагедия случилась в населенном пункте Лебяжье (Алексеевский район Татарстана), передают региональные СМИ.
Как сообщили представители главка МВД республики, жертвами отравления стали двое мужчин и женщина, 43-44 лет. Тела двоих из них были найдены вечером минувшего четверга в одном из частных домов указанного населенного пункта. Со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР отмечается, что 43-летний мужчина был экстренно госпитализирован с признаками отравления. Несмотря на все усилия медиков, пациент вскоре скончался.
В ходе начатой проверки выяснилось, что незадолго до гибели потерпевшие пили неустановленную пока спиртосодержащую жидкость. Вещество приобрела накануне родственница одного из погибших.
Предположительно, в состав жидкости, которой отравились жители Лебяжьего, могла входить так называемая "незамерзайка". Следователи уже выяснили, что вещество производилось на территории Пестречинского района Татарстана, в складском помещении. Сейчас там ведутся обыски, оперативники уже изъяли партию фальсифицированной продукции и допрашивают лиц, причастных к ее изготовлению.
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