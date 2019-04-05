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Женская сеть myJulia.ru
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В Шотландии девушка узнала о беременности за несколько минут до родов
5.4.2019 12:21
Фото: Facebook
Жительница города Глазго родила через сорок пять минут после того, как медики сообщили ей о беременности.
Примечательно, что 18-летняя женщина стала матерью уже во второй раз, рассказывает издание The Mirror.
Как стало известно, после рождения первенца 18-летняя Эммалуиз Леггэйт не планировала второго ребенка. Поэтому она принимала противозачаточные таблетки. Но в середине июля прошлого года ее живот неожиданно округлился. Женщина утверждает, что еще накануне вечером он был совершенно плоским.
По словам Леггэйт, она сразу же обратилась за помощью к медикам и уже через сорок пять минут успешно произвела на свет девочку. Врачи пришли к выводу, что младенец вполне здоров. Ребенка назвали Сиара.
Жительница Глазго также вспоминает, что незадолго до рождения дочери ей казалось, что она немного поправилась. Леггэйт даже пыталась похудеть. При этом речь не шла о том, что округлялся именно живот, не было и никаких других признаков беременности, поэтому она и не делала тест.
В конце марта португальские медики помогли родиться ребенку Катерины Секейры, которую экстренно госпитализировали из-за тяжелого приступа астмы. Сразу после того, как женщина, так и не пришедшая в сознание, стала матерью, ее отключили от систем жизнеобеспечения. Врачи искусственно поддерживали организм каноистки на протяжении более чем пятидесяти дней, вплоть до момента, когда стало возможным провести операцию кесарево сечения.
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