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Португальская спортсменка родила ребенка после смерти
30.3.2019 16:27
Фото: vk.com
В Португалии медики отключили от систем жизнеобеспечения каноистку Катарину Секейру, передают зарубежные СМИ. Жизнь пациентки искусственно поддерживалась на протяжении более чем пятидесяти дней, вплоть до момента, когда стало возможным провести операцию кесарево сечения.
Ранее врачи были вынуждены констатировать смерть мозга у Катерины Секейры, которую экстренно госпитализировали из-за тяжелого приступа астмы, вскоре после чего ее ввели в состояние медикаментозной комы. В сознание женщина, находившаяся на 19-й неделе беременности, так и не вернулась.
Дождавшись, когда плод достаточно вырос, на 32-й неделе беременности хирурги провели кесарево сечение. Сразу после этого Секейра была отключена от систем жизнеобеспечения.
Мальчика назвали Сальвадор, при рождении его вес составлял лишь 1,7 кг. Но врачи уверены, что с малышом все будет в порядке.
Несколько лет назад в США произошел трагический случай, в результате которого погибла беременная женщина. Врачи пытались спасти ее нерожденного ребенка, но их усилия оказались напрасными, младенец скончался вскоре после того, как его извлекли хирургическим путем.
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