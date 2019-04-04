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В Барнауле сын хоккеиста упал с трибуны ледового дворца, возбудили уголовное дело
11:01
Фото: vsdn.ru
Следственные органы Алтайского края по итогам проверки приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту падения пятилетнего мальчика с трибуны ледового дворца. По версии правоохранителей, причиной ЧП стало отсутствие защитных ограждений.
Как сообщают официальные представители краевого СУ СКР, мальчик был травмирован в минувший четверг, 4 апреля, пока его отец играл в хоккей. Дошкольника сразу же доставили в больницу, врачи диагностировали у него травму головы.
Информации о состоянии ребенка пока не поступало. Известно лишь, что ребенок находился на трибунах вместе с мамой. Однако из-за ремонта в спорткомплексе там отсутствовало стеклянное ограждение.
Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья.
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