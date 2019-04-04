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Женская сеть myJulia.ru
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Жительницу Чувашии арестовали за посиделки в сауне, пока ее дети погибали в запертой квартире
4.4.2019 21:43
Фото: 7x7-journal.ru
Трагедия случилась в городе Новочебоксарске, передает РИВ Новости.
После гибели двоих маленьких детей полицейские задержали их 38-летнюю мать. Женщине предъявлено обвинение в причинении смерти по неострожности, отметили представители регионального главка МВД.
Как установили в ходе предварительного разбирательства, жительница Чувашии, заперев дома двух детей, отправилась выпивать в сауну. Во время отсутствия хозяйки в однокомнатной квартире на первом этаже дома на Речном бульваре начался пожар.
Остававшиеся без присмотра четырехлетняя девочка и ее полуторагодовалый брат самостоятельно потушить огонь не смогли и погибли. По итогам доследственной проверки в отношении их матери возбудили уголовное дело. Женщине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, суд вынес решение об ее аресте.
По версии следствия, покидая квартиру, женщина уже находилась в алкогольном опьянении. Закрыв малолетних детей снаружи на замок, она отсутствовала по меньшей мере два с половиной часа. Все это время она провела в сауне, где в компании знакомых употребляла спиртное.
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