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В Бразилии 11 преступников были убиты во время ограбления банков
4.4.2019 20:44
Фото: tengrinews.kz
Полиция Бразилии убила сразу одиннадцать злоумышленников, которые пытались совершить нападения на банки.
Оба инцидента произошли в городе Гуарарема, который расположен на территории штата Сан-Паулу.
Как передает сегодня телевизионный канал Globo, в общей сложности в двух налетах принимали участие двадцать пять бандитов. Одна из групп захватила в заложники целое семейство из нескольких человек, когда пыталась скрыться от правоохранителей. Но полицейские ликвидировали всех преступников.
Второе ограбление, несмотря на тщательно продуманный план и подготовку - злоумышленники использовали бронированные машины и большое количество оружия и боеприпасов - также провалилось. Оба нападения были осуществлены ранним утром, уточняется со ссылкой на источники в полиции Гуараремы.
Как сообщает информационный портал Formato21, во втором случае грабители пытались взорвать двери банка, но полицейским удалось предотвратить преступление.
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