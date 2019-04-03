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Руководство Google установило минимальную часовую зарплату в $15
3.4.2019 21:13
Фото: zoomit.ir
Корпорация также потребовала от подрядчиков чтобы они предоставляли временным сотрудникам и работникам по контракту медицинскую поддержку, передает ТАСС.
Соответствующие указания адресованы кадровым компаниям, с которыми сотрудничает Google.
В качестве минимальной зарплаты для наемных работников и сотрудников, с которыми заключили контракт, корпорация установила уровень 15 долларов в час.
Кроме этого фиксированного минимума Google потребовал от подрядчиков предоставления медподдержки временным сотрудникам и тем кто трудится по контракту. Речь также идет о праве на оплачиваемый 12-недельный отпуск по уходу за ребенком и субсидию в размере 5 тысяч долларов для сотрудников, которые намерены отправиться на курсы повышения квалификации.
Предполагается, что все эти изменения вступят в силу в начале следующего года.
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