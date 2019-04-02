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Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет в Москве 7 апреля


18:00
Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет в Москве 7 апреляФото: vk.com

Траурная церемония с народным артистом России Алексеем Булдаковым пройдет 7 апреля в Москве, сообщают СМИ.

Тело выдающегося отечественного артиста доставят в РФ из Монголии, где он умер минувшей ночью.

Как сообщила журналистам подруга семьи артиста Татьяна Руднева, церемония прощания с Алексеем Булдаковым запланирована на 7 апреля. Мероприятие будет организовано в столичном Доме кино.

Ранее стало известно о скоропостижной смерти Алексея Булдакова, который отправился на гастроли в Монголию. Причиной смерти 68-летнего актера стал оторвавшийся тромб, пишут российские СМИ.

Коллеги актера выражают соболезнования и делятся воспоминаниями об Алексее Булдакове. По словам Павла Деревянко, который снимался с актером в нескольких проектах, он олицетворял Россию и настоящего мужика", в лучшем смысле слова, передает ТАСС.

Народный артист Советского Союза Олег Басилашвили сказал, что "всегда любовался" работами Алексея Булдакова. Актер назвал коллегу "замечательным артистом с определенным амплуа", который всегда очень точно умел передавать образы персонажей.

Режиссер "Ералаша" Борис Грачевский напомнил об актерской судьбе Булдакова, которая была очень непростой и интересной.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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