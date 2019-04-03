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В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
3.4.2019 16:30
Фото: jauns.lv
Во вторую годовщину трагического события жители Северной столицы, представители городской администрации и культурные деятели возложили цветы к станции метро "Технологический институт".
Память о погибших 3 апреля 2017 года почтить пришли многие - к импровизированному мемориалу выстроилась большая очередь.
Среди тех, кто прибыл в годовщину теракта в метро "Технологический институт", были врио губернатора Петербурга Александр Беглов, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров и вице-губернатор Анна Митянина, а также целый ряд других официальных лиц, передает агентство "Интерфакс".
По словам руководителя комитета по соцполитике Александра Ржаненкова, сейчас с родственниками погибших ведутся обсуждения по вопросу установки памятного знака. Несмотря на то, что какие-либо объекты на этом здании весить "невозможно по действующей норме", с КГИОП достигнута предварительная договоренность о том, что знак появится внутри
В результате мощного взрыва, прогремевшего в метро Петербурга ровно два года назад, погибли шестнадцать человек, свыше пятидесяти были ранены. Позже следствие пришло к выводу, что самодельную бомбу привел в действие 22-летний смертник. Террорист был выходцем из Киргизии. На скамье подсудимых по этому делу в общей сложности оказались одиннадцать человек.
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