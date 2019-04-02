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В Забайкалье 28-летний сотрудник РЖД погиб под колесами грузового поезда


06:22
В Забайкалье 28-летний сотрудник РЖД погиб под колесами грузового поездаФото: ntdtv.ru

По факту гибели молодого мужчины проводят проверку следственные органы.

Трагедия случилась на перегоне "Кадала-Черновская" Забайкальской железной дороги.

Как передают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР, мужчина получил смертельные травмы вечером минувшего вторника, 1 апреля.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что 28-летний монтер Читинской дистанции пути ОАО "РЖД пути получил смертельные травмы под колесами грузового состава, когда выполнял плановые работы. Мужчину сразу после ЧП доставили в больницу, но врачи оказались бессильны - ранения были слишком серьезными, вскоре монтер скончался.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам предварительной проверки.

Автор: Злата Богатова

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