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В Забайкалье 28-летний сотрудник РЖД погиб под колесами грузового поезда
06:22
Фото: ntdtv.ru
По факту гибели молодого мужчины проводят проверку следственные органы.
Трагедия случилась на перегоне "Кадала-Черновская" Забайкальской железной дороги.
Как передают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР, мужчина получил смертельные травмы вечером минувшего вторника, 1 апреля.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что 28-летний монтер Читинской дистанции пути ОАО "РЖД пути получил смертельные травмы под колесами грузового состава, когда выполнял плановые работы. Мужчину сразу после ЧП доставили в больницу, но врачи оказались бессильны - ранения были слишком серьезными, вскоре монтер скончался.
Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам предварительной проверки.
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