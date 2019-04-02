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В Пушкине после неудачного эксперимента госпитализирована сотрудница научного института


2.4.2019 21:35
В Пушкине после неудачного эксперимента госпитализирована сотрудница научного институтаФото: nepsite.ru

Причиной хлопка, случившегося в научном учреждении города Пушкина (Пушкинского района Северной столицы), был неудачно завершившийся лабораторный эксперимент, передает агентство "Интерфакс".

Как рассказали в службе "Скорой помощи", в больницу доставлена одна из лаборанток научного учреждения.

Хлопок случился в НИИ сельскохозяйственной микробиологии в городе Пушкин. По предварительным данным, девушка поместила нагретую бутылку под кран с холодной водой. В результате лаборантка с резаными ранениями руки была экстренно госпитализирована.

Вместе с тем, в самом НИИ заявили, что в действительности у лаборантов "банка в микроволновке взорвалась". Несмотря на хлопок, сейчас "все живы, все здоровы", - добавил собеседник агентства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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