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В Пушкине после неудачного эксперимента госпитализирована сотрудница научного института
2.4.2019 21:35
Фото: nepsite.ru
Причиной хлопка, случившегося в научном учреждении города Пушкина (Пушкинского района Северной столицы), был неудачно завершившийся лабораторный эксперимент, передает агентство "Интерфакс".
Как рассказали в службе "Скорой помощи", в больницу доставлена одна из лаборанток научного учреждения.
Хлопок случился в НИИ сельскохозяйственной микробиологии в городе Пушкин. По предварительным данным, девушка поместила нагретую бутылку под кран с холодной водой. В результате лаборантка с резаными ранениями руки была экстренно госпитализирована.
Вместе с тем, в самом НИИ заявили, что в действительности у лаборантов "банка в микроволновке взорвалась". Несмотря на хлопок, сейчас "все живы, все здоровы", - добавил собеседник агентства.
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