Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Шведские музыканты призывают бойкотировать Евровидение в Тель-Авиве

2.4.2019 21:00

Фото: vk.com



Соответствующее открытое письмо подписали свыше полутора сотен музыкантов и культурных деятелей страны, информирует РИА Новости.



По мнению шведских артистов, необходимо отказаться от участия в конкурсе в Тель-Авиве из-за политики израильского руководства.



Как указано в открытом письме, текст которого был опубликован европейскими СМИ, шведская культурная общественность не может спокойно взирать на то, как власти Израиля используют "Евровидение" для сокрытия собственных преступлений против жителей Палестины.



По мнению авторов послания, речь уже идет о настоящем апартеиде. Учитывая, что власти еврейского государства продолжают грубо нарушать базовые права палестинцев, шведские музыканты выступили с предложением вообще приостановить участие этой страны в международном культурном обмене.



В числе тех, кто оставил свои подписи под этим посланием, Юаким Тострем, Стефан Сундстрем, Лав Антелл и целый ряд других популярных артистов.



В этом году международный песенный конкурс "Евровидение" должен состояться в Тель-Авиве. Предполагается, что от Швеции в середине мая туда отправится Йон Лундвик, в исполнении которого прозвучит композиция Too Late for Love.



В конце минувшего марта командование еврейского государства сообщало о том, что в беспорядках у границы сектора Газа принимают участие около 40 тысяч палестинцев. Протестующие, по данным израильской стороны, забрасывали военнослужащих камнями и жгли покрышки.



Автор: Злата Богатова

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