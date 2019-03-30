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В беспорядках у границы сектора Газа принимают участие около 40 тысяч палестинцев
30.3.2019 20:48
Фото: f5haber.com
В беспорядках у границы сектора Газа принимают участие около 40 тысяч палестинцев
Протестующие забрасывают военнослужащих камнями и продолжают поджигать покрышки, указано в сообщении пресс-службы израильской армии.
По данным представителей еврейского государства, в демонстрациях и беспорядках, которые не прекращаются вдоль границы сектора Газа, участвует около 40 тысяч палестинцев.
Большая часть демонстрантов в последнее время старается не отходить от тентов, которые установлены на территории анклава, отмечается в коммюнике, распространенном израильскими военными.
Вместе с тем, вновь фиксируются столкновения между палестинцами и израильскими солдатами. Инциденты, возникающие в ряде районов у забора безопасности, возникают из-за камней, которые протестующие бросают в военных.
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