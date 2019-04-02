ИнтерНовости - новости в стране и мире
На Украине официально объявлено о втором туре президентских выборов
 На Украине официально объявлено о втором туре президентских выборов
В Великом Новгороде при распылении перцового баллончика пострадали 11 школьников
 В Великом Новгороде при распылении перцового баллончика пострадали 11 школьников
В Японии объявили название эры правления нового императора
 В Японии объявили название эры правления нового императора
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Назван минимальный доход, чтобы «свести концы с концами» в РоссииНазван минимальный доход, чтобы «свести концы с концами» в России
Порошенко сообщил о гибели в Донбассе украинской пулеметчицы «Ведьмы» Порошенко сообщил о гибели в Донбассе украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Суд встал на сторону хоккеиста Фролова в связанном с Началовой деле о 20 млн рублейСуд встал на сторону хоккеиста Фролова в связанном с Началовой деле о 20 млн рублей
Шведские музыканты призывают бойкотировать Евровидение в Тель-Авиве Шведские музыканты призывают бойкотировать Евровидение в Тель-Авиве
В Великом Новгороде при распылении перцового баллончика пострадали 11 школьников В Великом Новгороде при распылении перцового баллончика пострадали 11 школьников

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые воспоминания (пятая часть)Нестираемые воспоминания (пятая часть)
Чайки Ричарда Баха. Эпилог.Чайки Ричарда Баха. Эпилог.
Чайки Ричарда Баха. Глава 59.Чайки Ричарда Баха. Глава 59.
Чайки Ричарда Баха. Глава 58.Чайки Ричарда Баха. Глава 58.
Чайки Ричарда Баха. Глава 57.Чайки Ричарда Баха. Глава 57.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Великом Новгороде при распылении перцового баллончика пострадали 11 школьников


2.4.2019 16:49
В Великом Новгороде при распылении перцового баллончика пострадали 11 школьниковФото: nepsite.ru

Как передает пресс-служба регионального МЧС, сигнал о происшествии поступил на пульт экстренных служб сегодня примерно в 10.20 по московскому времени.

Перцовый баллончик распылили в мужском туалете школы No 37.

После того, как окна и двери в помещении пришлось открыть в целях проветривания, едкое вещество попало в соседний класс. В результате несколько школьников 2002-2003 годов рождения начали жаловаться на тошноту и неприятное ощущение в глазах.

Одиннадцать учащихся пришлось направить в детскую областную клиническую больницу для более тщательного осмотра специалистами.

В общей сложности прибывшие к месту ЧП сотрудники ведомства эвакуировали из образовательного учреждения свыше тысячи человек. После полного проветривания учебных помещений администрация школы приняла решение о возобновлении занятий.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

На Украине официально объявлено о втором туре президентских выборов На Украине официально объявлено о втором туре президентских выборов
В Петербурге прогремел взрыв в военной академии В Петербурге прогремел взрыв в военной академии
Российский флот взял на сопровождение корабли НАТО, вошедшие в Черном мореРоссийский флот взял на сопровождение корабли НАТО, вошедшие в Черном море
Модель из России в тяжелом состоянии доставлена в больницу в КитаеМодель из России в тяжелом состоянии доставлена в больницу в Китае
Во второй тур выборов на Украине выходят Зеленский и Порошенко, показали экзитполы Во второй тур выборов на Украине выходят Зеленский и Порошенко, показали экзитполы

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 847


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru