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В Великом Новгороде при распылении перцового баллончика пострадали 11 школьников
2.4.2019 16:49
Фото: nepsite.ru
Как передает пресс-служба регионального МЧС, сигнал о происшествии поступил на пульт экстренных служб сегодня примерно в 10.20 по московскому времени.
Перцовый баллончик распылили в мужском туалете школы No 37.
После того, как окна и двери в помещении пришлось открыть в целях проветривания, едкое вещество попало в соседний класс. В результате несколько школьников 2002-2003 годов рождения начали жаловаться на тошноту и неприятное ощущение в глазах.
Одиннадцать учащихся пришлось направить в детскую областную клиническую больницу для более тщательного осмотра специалистами.
В общей сложности прибывшие к месту ЧП сотрудники ведомства эвакуировали из образовательного учреждения свыше тысячи человек. После полного проветривания учебных помещений администрация школы приняла решение о возобновлении занятий.
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