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В Петербурге прогремел взрыв в военной академии


14:39
В Петербурге прогремел взрыв в военной академииФото: russkiymir.ru

В Петербурге произошел взрыв на территории Военно-космической академии им. Можайского, передают российские СМИ.

Согласно предварительно полученным данным, в результате ЧП пострадали три человека.

Со ссылкой на источник в экстренных службах Северной столицы ТАСС сообщает о том, что взрыв произошел в одном из административных помещений академии. Обстоятельства случившегося выясняются.

ЧП случилось примерно в 13:30, отметил источник. Насколько серьезные ранения получили пострадавшие, информации пока нет. Не сообщается и о вероятных причинах взрыва.

В пресс-службе врио губернатора Александра Беглова заявили о том, что к месту происшествия выехал глава города.

Автор: Злата Богатова

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