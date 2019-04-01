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В Петербурге прогремел взрыв в военной академии
14:39
Фото: russkiymir.ru
В Петербурге произошел взрыв на территории Военно-космической академии им. Можайского, передают российские СМИ.
Согласно предварительно полученным данным, в результате ЧП пострадали три человека.
Со ссылкой на источник в экстренных службах Северной столицы ТАСС сообщает о том, что взрыв произошел в одном из административных помещений академии. Обстоятельства случившегося выясняются.
ЧП случилось примерно в 13:30, отметил источник. Насколько серьезные ранения получили пострадавшие, информации пока нет. Не сообщается и о вероятных причинах взрыва.
В пресс-службе врио губернатора Александра Беглова заявили о том, что к месту происшествия выехал глава города.
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