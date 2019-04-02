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На Ладоге четвертый день ищут пропавшего рыбака
2.4.2019 09:23
Фото: kpcdn.net
В Ленинградской области четвертые сутки продолжаются поиски рыбака, пропавшего на Ладоге.
Как передает агентство "Интерфакс", в мероприятиях задействованы спасотряды Шлиссельбурга и Новой Ладоги, а также сотрудники полиции.
К настоящему времени в рамках поисковой операции удалось обследовать 375 кв. км акватории, сообщили представители регионального МЧС. Однако на след пропавшего мужчины выйти пока не удалось.
ЧП случилось в минувшую пятницу, 29 марта, когда в экстренные службы обратился 68-летний житель населенного пункта Борисова Грива (Всеволожский район Ленобласти). По словам мужчины, отправившегося на рыбалку, его сносило течением. Самостоятельно решить проблему рыбак не имел возможности по причине сломавшегося весла.
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