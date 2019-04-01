Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Власти Саудовской Аравии платят детям Хашкаджи за молчание

08:26

Фото: lifeandcity.com



Как пишет The Washington Post, цитируя собственные источники, речь идет о недвижимости стоимостью в миллионы долларов, а также переведенных на счета детей журналиста пятизначных суммах.



Таким образом власти королевства надеются обеспечить "сдержанность в публичных заявлениях" родственников Хашкаджи.



Власти Саудовской Аравии заплатили детям убитого осенью прошлого года Джамаля Хашкаджи, сообщает The Washington Post. По словам бывших и действующих должностных лиц королевства, а также источников из окружения семьи журналиста, речь идет о недвижимости стоимостью в миллионы долларов, а также переведенных на счета пятизначных суммах.



Выплаты были осуществлены с целью заключить долгосрочное соглашение с родственниками Хашкаджи, чтобы обеспечить их "сдержанность в публичных заявлениях" в отношении убийства журналиста.



В публикации подчеркивается, что в последнее время в прессе практически не было интервью с детьми погибшего журналиста. В любом случае, они старались воздерживаться от всякой "критики в адрес королевства", хотя расправа над Хашкаджи до сих пор вызывает всеобщее осуждение. Предположительно, саудиты готовы перевести на счета каждого из двух сыновей и двух дочерей журналиста "десятки миллионов долларов", чтобы окончательно уладить дело.



По данным газеты, еще в конце 2018 года с одобрения саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда детям Хашкаджи передали недвижимости и начали ежемесячно выплачивать некие "пособия" в размере свыше 10 тысяч долларов. Как отмечает источник, подобные меры свидетельствуют о том, что власти признали, что "допущена большая несправедливость" и даже делают попытки "исправить ошибку".



Стоит отметить, что через несколько недель после гибели Хашкаджи его сын Абдалла выразил желание "наказать королевский суд". По его словам, он хочет получить картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира" (Salvator Mundi). По данным СМИ, в 2017 году полотно было приобретено саудовским принцем Бадром бен Абдаллой бен Мухаммедом бен Фарханом Аль Саудом за 450 миллионов долларов. Однако сам принц сведения о покупке произведения искусства опровергает.



Напомним, ранее предполагалось, что одно из самых дорогих полотен в мире будет выставлено в художественном музее в Объединенных Арабских Эмиратах. Картина уже была туда направлена, но вскоре выяснилось, что полотно пропало. В департаменте культуры и туризма Абу-Даби отказываются от каких-либо комментариев, тогда как в иностранных СМИ появились предположения о том, что полотно находится у принца, который передумал и не стал отправлять его на выставку.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 185

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 1.4.2019 21:09 Уменьшился разрыв между Тимошенко и Порошенко

Уменьшился разрыв между Тимошенко и Порошенко 1.4.2019 13:03 В Японии объявили название эры правления нового императора

В Японии объявили название эры правления нового императора 1.4.2019 12:43 На Украине официально объявлено о втором туре президентских выборов

На Украине официально объявлено о втором туре президентских выборов 31.3.2019 23:17 СМИ: убийцы Хашкаджи проходили подготовку в США

СМИ: убийцы Хашкаджи проходили подготовку в США 31.3.2019 23:09 Тимошенко заявила, что вышла во второй тур вместо Порошенко