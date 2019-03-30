Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter NYT: «Спаситель мира» да Винчи пропал из филиала Лувра в ОАЭ

13:51

Фото: smi2.net



Сотрудники музея сообщили газете, что не имеют представления о том, что сейчас находится полотно стоимостью $450 млн.



Предполагалось, что произведение искусства будет выставлено в Абу-Даби.



Как пишет американская газета The New York Times, в столице Объединенных Арабских Эмиратов пропало полотно, которое считается одним из самых дорогих произведений искусства в мире. В Абу-Даби ранее направили полотно Леонардо да Винчи "Спаситель мира", однако до музея оно так и не добралось.



Со ссылкой на представителей местного филиала Лувра, которые пожелали сохранить анонимность, отмечается, что в музее не знают, где может находиться полотно.



Газета уточняет, что ранее картину купил саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Стоимость полотна, выставленного на торги, составляла около $450 млн.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 07:40 Названы имена лауреатов премии «Ника»

Названы имена лауреатов премии «Ника» 30.3.2019 17:11 В Париже ушла из жизни кинорежиссер Аньес Варда

В Париже ушла из жизни кинорежиссер Аньес Варда 28.3.2019 14:45 Считавшееся имитацией полотно Боттичелли оказалось настоящим

Считавшееся имитацией полотно Боттичелли оказалось настоящим 27.3.2019 13:05 В РПЦ обеспокоены из-за появившихся в Калининграде скульптур домовых

В РПЦ обеспокоены из-за появившихся в Калининграде скульптур домовых 26.3.2019 21:58 В Петербурге покажут золото инков