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NYT: «Спаситель мира» да Винчи пропал из филиала Лувра в ОАЭ


13:51
NYT: «Спаситель мира» да Винчи пропал из филиала Лувра в ОАЭФото: smi2.net

Сотрудники музея сообщили газете, что не имеют представления о том, что сейчас находится полотно стоимостью $450 млн.

Предполагалось, что произведение искусства будет выставлено в Абу-Даби.

Как пишет американская газета The New York Times, в столице Объединенных Арабских Эмиратов пропало полотно, которое считается одним из самых дорогих произведений искусства в мире. В Абу-Даби ранее направили полотно Леонардо да Винчи "Спаситель мира", однако до музея оно так и не добралось.

Со ссылкой на представителей местного филиала Лувра, которые пожелали сохранить анонимность, отмечается, что в музее не знают, где может находиться полотно.

Газета уточняет, что ранее картину купил саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Стоимость полотна, выставленного на торги, составляла около $450 млн.

Автор: Злата Богатова

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