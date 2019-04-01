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Названа возможная причина крушения самолета с совладелицей S7


08:07
Названа возможная причина крушения самолета с совладелицей S7Фото: logists.by

Предположительно, речь может идти об ошибочных действиях пилота.

Ранее стало известно, что вместе с совладелицей и главой совета директоров авиакомпании S7 Наталией Филевой погиб ее отец.

Как передает "Коммерсант" со ссылкой на собственный источник, причиной катастрофы могла стать ошибка пилота.

Газета выяснила, что в тот роковой день Наталия Филева предпочла полететь на одномоторном Epic-LT, тогда как обычно перемещались на более привычной для совладелицы авиакомпании двухмоторном бизнес-джете Gulfstream G550. Дело в том, что этот самолет не мог бы совершить посадку на аэродроме Эгельсбах.

Незадолго до приземления пилот Андрей Дикун получил соответствующее разрешение от диспетчеров, после чего уведомил их об отключении от системы радиолокационного управления. Летчик принял такое решение с учетом хорошей погоды, которая позволяла ему полностью контролировать ситуацию и осуществить посадку вручную.

Спустя восемь минут воздушное судно Epic потерпело крушение, упав на частное поле и загоревшись. В материале уточняется, что если бы кто-то из тех, кто был на борту, и пережил удар о землю, в огне у него не было шансов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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