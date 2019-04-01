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В Новороссийские при взрыве боеприпаса ранены три человека
1.4.2019 22:24
Фото: 7x7-journal.ru
Как передает агентство "Интерфакс", ЧП случилось в жилом доме.
В результате инцидента три человека - молодые люди 17-18 лет получили ранения.
По факту случившегося уже проводят проверку правоохранительные органы, заявили представители регионального полицейского главка.
В ходе начатого разбирательства выяснилось, что двое 18-летних и один 17-летний местные жители нашли учебный боеприпас. Молодые люди принесли его домой и начали рассматривать. Предположительно, кто-то из парней допустил неосторожность, из-за которой в одной из квартир второго этажа прогремел взрыв.
Сигнал в полицию поступил от сотрудников медицинского учреждения, в которое были доставлены пострадавшие молодые люди.
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