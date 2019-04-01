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В Непале около 30 человек стали жертвами урагана
1.4.2019 21:38
Фото: sovetov.su
По уточненным данным, в результате разгула стихии в Непале погибли не менее двадцати девяти человек, сообщают представители экстренных служб страны.
Количество пострадавших уточняется, но уже известно, что речь идет о сотнях человек.
Как передает газета The Himalayan Times, травмы получили по меньшей мере 600 жителей страны. Наибольшее количество пострадавших было зафиксировано в районах Бара и Парса, которые расположены в центре Непала.
В результате урагана, обрушившегося на Непал в минувшее воскресенье, 31 марта, разрушены сотни зданий, повреждены объекты инфраструктуры. Спасателям оказывают помощь военные.
Региональные власти обратились к правительству Непала с призывом ввести в наиболее пострадавших регионах режим ЧС.
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