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В Непале около 30 человек стали жертвами урагана


1.4.2019 21:38
В Непале около 30 человек стали жертвами ураганаФото: sovetov.su

По уточненным данным, в результате разгула стихии в Непале погибли не менее двадцати девяти человек, сообщают представители экстренных служб страны.

Количество пострадавших уточняется, но уже известно, что речь идет о сотнях человек.

Как передает газета The Himalayan Times, травмы получили по меньшей мере 600 жителей страны. Наибольшее количество пострадавших было зафиксировано в районах Бара и Парса, которые расположены в центре Непала.

В результате урагана, обрушившегося на Непал в минувшее воскресенье, 31 марта, разрушены сотни зданий, повреждены объекты инфраструктуры. Спасателям оказывают помощь военные.

Региональные власти обратились к правительству Непала с призывом ввести в наиболее пострадавших регионах режим ЧС.

Автор: Злата Богатова

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