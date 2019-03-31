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На Украине официально объявлено о втором туре президентских выборов
12:43
Фото: politobzor.net
Как заявила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук, в стране будет проводиться второй тур президентских выборов.
По словам председателя ЦИК, ни один из кандидатов не смог набрать количества голосов, требующихся для победы.
После того, как были обработаны 70% бюллетеней стало очевидно, что ни один из кандидатов на пост президента Украины не сможет набрать 50% голосов, которые необходимы для победы в первом туре, заявила Татьяна Слипачук.
В результате, подчеркнула глава ЦИК, перед ведомством поставлена задача в кратчайший период провести подготовку к следующему этапу голосования. Предполагается, что второй тур может состояться 21 апреля.
Ранее данные экзитполов показали, что лидером голосования стал Владимир Зеленский, который смог заручиться поддержкой 30,4% избирателей. За нынешнего украинского президента Петра Порошенко отдали свои голоса 17,8% граждан, явившихся сегодня на выборы. Юлию Тимошенко решили поддержать 14,2% проголосовавших.
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