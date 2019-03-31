|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Тимошенко заявила, что вышла во второй тур вместо Порошенко
31.3.2019 23:09
Фото: smi2.net
Как подчеркнула кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, участницей второго тура будет она, а не нынешний лидер государства Петр Порошенко.
Соответствующее заявление председатель "Батькивщины" и бывший премьер-министр сделала в ходе брифинга.
После того, как были обнародованы данные экзитполов, Юлия Тимошенко заявила о том, что во второй тур в действительности выходит она, а не сохраняющий пока пост президента Петр Порошенко.
В ее партии уверены, что опубликованные результаты опросов действительности не соответствуют, подчеркнула Тимошенко. По ее словам, речь идет об "абсолютно заказных манипулятивных экзитполах. Не исключено, что она оспорит итоги первого тура выборов, заявила бывший премьер Украины.
Тимошенко также обратилась к своим сторонникам с призывом возвращаться на избирательные участки, чтобы защищать результаты выборов.
Ранее "Батькивщина" уже инициировала проведение митинга перед зданием Центризбиркома Украины.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|