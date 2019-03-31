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Тимошенко заявила, что вышла во второй тур вместо Порошенко


31.3.2019 23:09
Тимошенко заявила, что вышла во второй тур вместо ПорошенкоФото: smi2.net

Как подчеркнула кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, участницей второго тура будет она, а не нынешний лидер государства Петр Порошенко.

Соответствующее заявление председатель "Батькивщины" и бывший премьер-министр сделала в ходе брифинга.

После того, как были обнародованы данные экзитполов, Юлия Тимошенко заявила о том, что во второй тур в действительности выходит она, а не сохраняющий пока пост президента Петр Порошенко.

В ее партии уверены, что опубликованные результаты опросов действительности не соответствуют, подчеркнула Тимошенко. По ее словам, речь идет об "абсолютно заказных манипулятивных экзитполах. Не исключено, что она оспорит итоги первого тура выборов, заявила бывший премьер Украины.

Тимошенко также обратилась к своим сторонникам с призывом возвращаться на избирательные участки, чтобы защищать результаты выборов.

Ранее "Батькивщина" уже инициировала проведение митинга перед зданием Центризбиркома Украины.

Автор: Злата Богатова

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