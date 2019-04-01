ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Индонезии на скульптуры надели топы, чтобы не смущать посетителей
 В Индонезии на скульптуры надели топы, чтобы не смущать посетителей
Тимошенко заявила, что вышла во второй тур вместо Порошенко
 Тимошенко заявила, что вышла во второй тур вместо Порошенко
В Германии трагически погибла совладелец S7 Наталья Филева
 В Германии трагически погибла совладелец S7 Наталья Филева
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ: Власти Саудовской Аравии платят детям Хашкаджи за молчание СМИ: Власти Саудовской Аравии платят детям Хашкаджи за молчание
Уменьшился разрыв между Тимошенко и Порошенко Уменьшился разрыв между Тимошенко и Порошенко
На Урале двое мужчин утонули, катаясь на снегоходе по водохранилищу На Урале двое мужчин утонули, катаясь на снегоходе по водохранилищу
Индийские военные ликвидировали четырех террористовИндийские военные ликвидировали четырех террористов
Под Хабаровском пациентка получила сильные ожоги по вине медиков Под Хабаровском пациентка получила сильные ожоги по вине медиков

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые воспоминания (пятая часть)Нестираемые воспоминания (пятая часть)
Чайки Ричарда Баха. Эпилог.Чайки Ричарда Баха. Эпилог.
Чайки Ричарда Баха. Глава 59.Чайки Ричарда Баха. Глава 59.
Чайки Ричарда Баха. Глава 58.Чайки Ричарда Баха. Глава 58.
Чайки Ричарда Баха. Глава 57.Чайки Ричарда Баха. Глава 57.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Урале двое мужчин утонули, катаясь на снегоходе по водохранилищу


1.4.2019 20:48
На Урале двое мужчин утонули, катаясь на снегоходе по водохранилищуФото: tip.by

Трагедия случилась на территории Свердловской области, по факту случившегося уже проводят проверку следственные органы региона.

К настоящему времени найдено тело одного из мужчин, катавшихся на снегоходе на Белоярском водохранилище.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сотрудники ведомства продолжают поиски второго погибшего. В мероприятиях задействованы водолазы.

ЧП случилось в минувшее воскресенье, 31 марта, неподалеку от лодочной станции "Удача".

Родственникам погибших молодых людей 1982 и 1995 г.р. оказывают помощь психологи.

По версии следственных органов, во время катания на собственном снегоходе мужчины могли дезориентироваться на местности. В результате они на полном ходу со льда съехали в воду. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Би-би-си официально принесла извинения Порошенко Би-би-си официально принесла извинения Порошенко
Порошенко назвал число украинских военных, погибших в Донбассе Порошенко назвал число украинских военных, погибших в Донбассе
В Мексике акула напала на туриста из США в 20 метрах от берега В Мексике акула напала на туриста из США в 20 метрах от берега
В США в дорожной аварии погибли музыканты британской группы Her’sВ США в дорожной аварии погибли музыканты британской группы Her’s
На Украине официально объявлено о втором туре президентских выборов На Украине официально объявлено о втором туре президентских выборов

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 847


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru