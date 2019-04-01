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На Урале двое мужчин утонули, катаясь на снегоходе по водохранилищу
1.4.2019 20:48
Фото: tip.by
Трагедия случилась на территории Свердловской области, по факту случившегося уже проводят проверку следственные органы региона.
К настоящему времени найдено тело одного из мужчин, катавшихся на снегоходе на Белоярском водохранилище.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сотрудники ведомства продолжают поиски второго погибшего. В мероприятиях задействованы водолазы.
ЧП случилось в минувшее воскресенье, 31 марта, неподалеку от лодочной станции "Удача".
Родственникам погибших молодых людей 1982 и 1995 г.р. оказывают помощь психологи.
По версии следственных органов, во время катания на собственном снегоходе мужчины могли дезориентироваться на местности. В результате они на полном ходу со льда съехали в воду. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки.
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