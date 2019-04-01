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Индийские военные ликвидировали четырех террористов


1.4.2019 14:24
Индийские военные ликвидировали четырех террористовФото: densegodnya.ru

В ходе перестрелки получили ранения трое военнослужащих, сообщает телевизионный канал NDTV.

Инцидент произошел сегодня утром на территории штата Джамму и Кашмир в северной части страны.

Как стало известно, силовики ранним утром приступили к операции по зачистке местности от боевиков в округе Пулвама. После того, военизированная полиция Индии обнаружила экстремистов, началось боестолкновение.

Четверо ликвидированных террористов являлись членами радикальной группировке "Лашкар-э-Тайба" (в России официально запрещена). Позднее правоохранители обнаружили оборудованное боевиками убежище, в нем обнаружили большое количество оружия и боеприпасов к нему, в частности, несколько автоматов АК-47 и пистолетов, а также гранаты.

Проведение спецоперации в настоящее время продолжается.

В середине минувшего февраля в Пулваме произошел крупный теракт. 14 февраля смертник врезался на машине, начиненной взрывчаткой, в колонну индийских военных. Жертвами ЧП тогда стали свыше сорока силовиков. Инцидент спровоцировал резкое обострение индийско-пакистанских отношений. В Нью-Дели заявляли о том, что Исламабад оказывает поддержку боевикам группировки "Джаиш-е-Мухаммад", члены которой объявили о причастности к нападению на колонну.

Автор: Злата Богатова

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