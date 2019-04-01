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Под Хабаровском пациентка получила сильные ожоги по вине медиков
1.4.2019 13:30
Фото: livejournal.com
Следственные органы Хабаровского края приступили к проверке по факту ЧП, случившегося в Хорской районной больнице.
Как указано в сообщении на сайте ведомства, лежачая пациентка получила серьезные ожоги.
Хабаровские следователи выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого лежачая пациентка получила ожоги. Предположительно, травмы лица, шеи и внутренних органов пожилая женщина могла получить из-за неправильных действий медицинской сестры.
Ранее о происшествии написали в местных СМИ. По данным прессы, женщина была госпитализирована в Хорскую больницу с диагнозом геморрагический инсульт. Пациентка не имела возможности самостоятельно питаться, поэтому ее кормила медсестра. Не так давно сотрудница лечебного учреждения пролила горячую пищу на пациентку.
Решение о возбуждении уголовного дела примут позже, по итогам проверки.
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