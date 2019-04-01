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На Камчатке двое мужчин погибли в машине, занесенной снегом на трассе
1.4.2019 12:23
Фото: livejournal.com
Следственные органы приступили к проверке после гибели двоих 25-летних мужчин, которые были найдены мертвыми в минувшие выходные на территории Усть-Камчатского района.
По версии следствия, водитель и его пассажир задохнулись, пережидая непогоду.
Следственные органы Камчатского края выясняют обстоятельства гибели двух мужчин, найденных мертвыми в салоне легковой машины, заметенной снегом. Предположительно, трагедия случилась в период 28-29 марта. В эти дни в Усть-Камчатском районе бушевала сильная пурга.
По версии правоохранителей, мужчины пережидали непогоду в машине и уснули. В результате оба погибли от отравления угарным газом. Явных признаков криминального смерти эксперты на их телах не выявили.
В следственных органах уточнили, что у одного из мужчин остались вдова и двое детей, другой был холост. Машину нашли на обочине дороги. В прошлом местные жители нередко бросали таким образом личный транспорт, если попадали в бурю.
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