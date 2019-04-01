Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Камчатке двое мужчин погибли в машине, занесенной снегом на трассе

1.4.2019 12:23

Фото: livejournal.com



Следственные органы приступили к проверке после гибели двоих 25-летних мужчин, которые были найдены мертвыми в минувшие выходные на территории Усть-Камчатского района.



По версии следствия, водитель и его пассажир задохнулись, пережидая непогоду.



Следственные органы Камчатского края выясняют обстоятельства гибели двух мужчин, найденных мертвыми в салоне легковой машины, заметенной снегом. Предположительно, трагедия случилась в период 28-29 марта. В эти дни в Усть-Камчатском районе бушевала сильная пурга.



По версии правоохранителей, мужчины пережидали непогоду в машине и уснули. В результате оба погибли от отравления угарным газом. Явных признаков криминального смерти эксперты на их телах не выявили.



В следственных органах уточнили, что у одного из мужчин остались вдова и двое детей, другой был холост. Машину нашли на обочине дороги. В прошлом местные жители нередко бросали таким образом личный транспорт, если попадали в бурю.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 105

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 1.4.2019 11:56 В США убили рэпера Nipsey Hussle

В США убили рэпера Nipsey Hussle 31.3.2019 23:31 Вместе с Наталией Филевой погиб ее отец

Вместе с Наталией Филевой погиб ее отец 31.3.2019 23:01 В Германии трагически погибла совладелец S7 Наталья Филева

В Германии трагически погибла совладелец S7 Наталья Филева 31.3.2019 22:18 Российский лайнер совершил аварийную посадку в Будапеште

Российский лайнер совершил аварийную посадку в Будапеште 31.3.2019 22:04 В Италии при столкновении поездов пострадали около 50 человек