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В США убили рэпера Nipsey Hussle
1.4.2019 11:56
Фото: rollingstone.com
В минувшее воскресенье, 31 марта, в Лос-Анджелесе был убит 33-летний рэп-исполнитель Эрмиас Асгхедом, добившийся популярности под творческим псевдонимом Nipsey Hussle.
Как передает телевизионный канал CNN, артиста смертельно ранили во время стрельбы около магазина одежды.
В результате инцидента пострадали три человека. Раненых незамедлительно доставили в больницу. однако один из них умер, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Со ссылкой на врачей уточняется, что другие двое пострадавших находятся в стабильном состоянии.
Полиция Лос-Анджелеса приступили к расследованию, сведений о личности нападавших и их мотивах пока нет. Обстоятельства инцидента выясняются.
Американские СМИ, сообщая о гибели рэпера, напоминают о том, что совсем недавно он опубликовал в своем твиттере такую запись: "Сильные враги - это благословение".
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