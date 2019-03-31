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В Индонезии на скульптуры надели топы, чтобы не смущать посетителей
31.3.2019 22:43
Фото: mir24.tv
Руководство индонезийского парка распорядилось прикрыть грудь у скульптур русалок, передают иностранные СМИ.
В результате на сказочных персонажей надели тканевые топы, что вызвало противоречивые отклики у посетителей.
По данным канала Fox News, неоднозначное решение приняла администрация компании, которой принадлежит часть парка. По мнению руководства, статуи было необходимо одеть, чтобы территория стала подходящей для семейного отдыха.
Как оказалось, посетители такие нововведения не одобрили. Как отметила женщина, в прошлом не раз посещавшая парк со своими детьми, их ничуть не беспокоили обнаженные статуи. Более того, вызывает непонимание, как можно обойтись таким образом с произведениями искусства.
Впрочем, вскоре руководство вообще решило избавиться от скульптурной группы - теперь в парке нет ни голых, ни "одетых" русалок.
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