|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Италии при столкновении поездов пострадали около 50 человек
31.3.2019 22:04
Фото: vsdn.ru
Крупная железнодорожная авария на станции Инвериго в итальянской провинции Комо.
Предположительно, причиной инцидента могла стать оплошность одного из машинистов.
К счастью, обошлось без жертв. Как пишут итальянские СМИ со ссылкой на медиков, большинство пострадавших получили травмы легкой степени. Восстанавливать здоровье они будут в амбулаторном режиме.
По уточненным данным, за медицинской помощью после ЧП обратились порядка пятидесяти пассажиров.
В ходе начатого разбирательства выяснилось, что машинист одного из составов начал движение на запрещающий сигнал. Его коллега сразу же применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
После инцидента на этом участке пути в течение некоторого времени было перекрыто движение поездов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|