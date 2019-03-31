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В Италии при столкновении поездов пострадали около 50 человек


31.3.2019 22:04
В Италии при столкновении поездов пострадали около 50 человекФото: vsdn.ru

Крупная железнодорожная авария на станции Инвериго в итальянской провинции Комо.

Предположительно, причиной инцидента могла стать оплошность одного из машинистов.

К счастью, обошлось без жертв. Как пишут итальянские СМИ со ссылкой на медиков, большинство пострадавших получили травмы легкой степени. Восстанавливать здоровье они будут в амбулаторном режиме.

По уточненным данным, за медицинской помощью после ЧП обратились порядка пятидесяти пассажиров.

В ходе начатого разбирательства выяснилось, что машинист одного из составов начал движение на запрещающий сигнал. Его коллега сразу же применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

После инцидента на этом участке пути в течение некоторого времени было перекрыто движение поездов.

Автор: Злата Богатова

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