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В Индии потерпел крушение МиГ-27
31.3.2019 20:33
Фото: soldat.pro
Как передает Times of India, катастрофа произошла на территории штата Раджастхан.
Самолет МиГ-27, принадлежащий ВВС страны, разбился на расстоянии около 120 км к югу от города Джодхпур.
Воздушное судно вылетело с базы Утарлай. Во время полета пилот обнаружил некие технические проблемы, исправить которые ему не удалось. Предположительно, самолет разбился из-за отказавшего двигателя.
Пилоту удалось успешно катапультироваться, пишут индийские СМИ.
Случившееся стало уже вторым крушением истребителя МиГ-21 ВС Индии за последний месяц. Не так давно самолет разбился после столкновения с птицей.
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