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В Китае погибли двое детей, игравших в батуте во время внезапного торнадо


31.3.2019 20:07
В Китае погибли двое детей, игравших в батуте во время внезапного торнадоФото: sb.by

Несмотря на все усилия медиков, от полученных травм умерли двое детей, которые получили травмы в результате внезапно налетевшего торнадо.

Как уже сообщалось, ЧП случилось сегодня в провинции Хэнань.

По данным местной администрации, в общей сложности пострадали двадцать два человека, подавляющее большинство из них - дети разного возраста. Состояние одного из маленьких пациентов медики оценивают как тяжелое.

ЧП случилось сегодня на территории уезда Юйчэн в городском округе Шанцю провинции Хэнань. Большой надувной батут, установленный на одной из игровых площадок, снесло внезапно налетевшим торнадо.

Три года назад в британском графстве Эссекс семилетняя девочка получила смертельные травмы, играя в батуте в виде надувного замка. Плохо закрепленные конструкции оторвало от земли сильным порывом ветра. В результате батут пролетел порядка ста пятидесяти метров.

Автор: Злата Богатова

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