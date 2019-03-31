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В Китае ветром унесло батут с детьми
31.3.2019 17:25
Фото: haber7.net
В результате внезапно налетевшего торнадо в Китае пострадали по меньшей мере восемнадцать детей, которые играли в надувном батуте. Как передают зарубежные СМИ, несмотря на надежные крепления, конструкции унесло ветром вместе с малышами.
ЧП случилось на территории провинции Хэнань. Резким порывом сильнейшего ветра оторвало большой надувной батут, который был установлен на одной из игровых площадок.
Находившиеся на нем дети были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.
Власти уезда Юйчэн, прокомментировав случившееся, подчеркнули, что детям оказывается вся необходимая помощь. В каком состоянии находятся пострадавшие, пока не уточняется.
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